Cremonini, Moro e Ermal Meta nell'ultima puntata di Domenica In

Nella puntata del 5 giugno spazio alla musica anche di Bobby Solo, Francesco Gabbani, Andrea Sannino e Franco Ricciardi

ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 5 giugno, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentottesima puntata di 'Domenica In' condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Bobby Solo si esibirà con la sua band cantando alcuni grandi successi dell'indimenticabile re del Rock'n Roll Elvis Presley. Cesare Cremonini si collegherà da Lignano Sabbiadoro, da dove il 9 giugno prenderà il via il suo nuovo tour negli stadi che toccherà diverse città in tutta Italia. Fabrizio Moro accompagnato dalla sua band, presenterà il suo nuovo singolo "Oggi" mentre Ermal Meta canterà il brano ...

