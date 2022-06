WWE: Sarà Natalya a sfidare Ronda Rousey ad Hell In A Cell (Di sabato 4 giugno 2022) Ronda Rousey ha finalmente trovato una sfidante per l’imminente Premium Live Event Hell In A Cell, che si terrà domenica nella notte italiana. Dopo la vittoria del titolo di SmackDown a WrestleMania Backlash, Ronda sembrava aver trovato una valida avversaria in Raquel Rodriguez, ma il #1 contendership match della scorsa settimana è stato interrotto a causa dell’intervento di Natalya e Shayna Baszler. Sono tante le donne interessate al titolo di Rousey e per questo motivo stanotte è stata indetta una six-pack challenge per determinare la prima sfidante. Allieva contro maestra Un six pack challenge che stava partendo senza un’atleta, in quanto come spesso accaduto in queste settimane Shotzi aveva chiuso a chiave nello spogliatoio Aliyah. La giovane, aiutata ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 giugno 2022)ha finalmente trovato una sfidante per l’imminente Premium Live EventIn A, che si terrà domenica nella notte italiana. Dopo la vittoria del titolo di SmackDown a WrestleMania Backlash,sembrava aver trovato una valida avversaria in Raquel Rodriguez, ma il #1 contendership match della scorsa settimana è stato interrotto a causa dell’intervento die Shayna Baszler. Sono tante le donne interessate al titolo die per questo motivo stanotte è stata indetta una six-pack challenge per determinare la prima sfidante. Allieva contro maestra Un six pack challenge che stava partendo senza un’atleta, in quanto come spesso accaduto in queste settimane Shotzi aveva chiuso a chiave nello spogliatoio Aliyah. La giovane, aiutata ...

