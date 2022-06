Tregua | colloqui Ue | Usa | GB Controffensiva ucraina a Severodonetsk

(Di sabato 4 giugno 2022) Per Cnn, Stati Uniti, Unione Europea e Gran Bretagna da alcune settimane sono al lavoro per raggiungere un cessate il fuoco in. Atruppe di Kiev che avrebbero riconquistato ...

paturzopaola : @GiancarloDeRisi E allora sbrigati a fare la pace subito colloqui di tregua e,poi,la sospirata pace basta morti innocenti!???????????? - ilgiornale : Chiesti tregua e negoziati con il leader di Kiev. Mosca: 'Disponibili al tavolo e a favorire l’export dei cereali'.… -

Per Cnn, Stati Uniti, Unione Europea e Gran Bretagna da alcune settimane sono al lavoro per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina . A Severodonetsk truppe di Kiev che avrebbero riconquistato ...Lo riporta la Cnn che cita fonti che hanno familiarità con i. L'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas Greenfield aveva espresso a inizio settimana apprezzamento per ...L’Ucraina non è direttamente coinvolta in tali discussioni, nonostante l’impegno degli Stati Uniti a non decidere nulla sull’Ucraina “senza l’Ucraina”. 4 giugno 2022 - Guerra in Ucraina, nelle ultime ...Ucciso un combattente volontario francese, 2 giornalisti Reuters feriti. Sanzioni Ue, nella black list anche la fidanzata di Putin ...