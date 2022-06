Advertising

RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Roland Garros: Swiatek spazza via la Gauff, è lei la regina di Francia #Sportmediaset #Swiatek #Roland-Garros https://t… - repubblica : Roland Garros, la regina è Iga Swiatek [dal nostro inviato Paolo Rossi] - Labellasospesa : RT @lorenzofares: 2 #RolandGarros 5 #WTA 1000 (tra cui 2 volte #Roma e Double Sunshine 2022) 2 WTA 500 Tutto a 21 anni appena compiuti,… - Gazzetta_it : #Swiatek regina di Parigi. #Gauff travolta in finale 6-1 6-3 #RolandGarros - Eurosport_IT : Iga Swiatek è la regina del Roland Garros ???????? 2° titolo a Parigi ???? 35a vittoria consecutiva 3?5??… -

Resta però l'unico del primo set, che Igasi aggiudica in 32 minuti e con un 6 - 1 che non ammette repliche. Cosa ha detto la prima frazione Che, giocando a specchio, i colpid ella polacca ...Igaconquista il suo secondo Roland Garros e titolo in un torneo del Grande Slam dopo quello del 2020 battendo in finale la teenager statunitense Coco Gauff, alla prima finale in un Major 6 - 1 6 -...PARIGI - Non si è numeri uno per caso. Iga Swiatek conferma la sua leadership e si riprende Parigi dopo il trionfo del 2020. La 21enne polacca domina Coco Gauff, alla sua prima finale Slam a 18 anni.La numero 1 del mondo supera l’americana in finale 6-1, 6-3 ed eguaglia il record di Venus Williams di 35 vittorie consecutive ...