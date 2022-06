Swiatek e l'esempio di Rafa: 'Da Nadal ho imparato ad accettare tutto' (Di sabato 4 giugno 2022) Roland Garros numero 2, vittoria numero 35 in una serie ancora aperta. Il numero 1 del mondo consolidato, con il doppio dei punti della numero 2. Iga Swiatek, da Parigi, torna con molte più certezze ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Roland Garros numero 2, vittoria numero 35 in una serie ancora aperta. Il numero 1 del mondo consolidato, con il doppio dei punti della numero 2. Iga, da Parigi, torna con molte più certezze ...

Advertising

LorenzoMolaioni : Atleta fantastica, un esempio per molti @iga_swiatek - dgiorgio73 : @1987_Lorenza @semerix Mah...alla fine, i colpi 'pazzeschi' li hanno in tante/i a quel livello - penso all'avversar… - capriglionefran : @iga_swiatek @ChampionsLeague @WTA @GrupaPZU @ASICSTennis @XiaomiPL @rolandgarros @tecnifibre ok calcio è sport, il… - paolobertolucci : RT @thebrightside0: #StopWar ? La numero uno del tennis mondiale, la ventenne polacca @iga_swiatek gioca con i colori della #Ukraine? sul… - thebrightside0 : #StopWar ? La numero uno del tennis mondiale, la ventenne polacca @iga_swiatek gioca con i colori della #Ukraine?… -