Scafati-Cantù stasera in tv | orario e diretta streaming gara-1 finale playoff 2022 basket Serie A2

L'orario e come vedere in diretta Givova Scafati-Acqua S. Bernardo Cantù, sfida valida come gara-1 della finale del Tabellone Argento dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. La formazione campana, che aveva chiuso in testa la regular season del Girone Rosso, ha avuto bisogno di gara-5 per avere la meglio di Piacenza in semifinale, mentre i lombardi hanno avuto fin qui un percorso più agevole, perdendo solo una partita, ai quarti contro Forlì. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di sabato 4 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass.

