Pmi, basta comandanti: la leadership dev’essere diffusa e democratica (Di sabato 4 giugno 2022) “Perché pur avendo una piccola impresa con dieci dipendenti, non riesco ad avere la piena partecipazione e motivazione di tutti i collaboratori per farla funzionare?”, una delle domande più frequenti che mi vengono rivolte quando inizio un processo di riorganizzazione in una PMI. Una delle cause è l’eccesso di leadership istituzionale. Una piccola impresa può morire per eccesso di comando. Si tratta di un problema legato alla interpretazione del termine “leadership” che molti piccoli imprenditori travisano anche perché confusi dai fuffa-guru che hanno un forte ascendente su di loro. Se, infatti, nell’interpretazione più elementare e letterale, leadership significa “capacità di comando delle persone”, un’azienda di piccole dimensioni che spinga al massimo l’acceleratore della leadership senza accortezza rischia di avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) “Perché pur avendo una piccola impresa con dieci dipendenti, non riesco ad avere la piena partecipazione e motivazione di tutti i collaboratori per farla funzionare?”, una delle domande più frequenti che mi vengono rivolte quando inizio un processo di riorganizzazione in una PMI. Una delle cause è l’eccesso diistituzionale. Una piccola impresa può morire per eccesso di comando. Si tratta di un problema legato alla interpretazione del termine “” che molti piccoli imprenditori travisano anche perché confusi dai fuffa-guru che hanno un forte ascendente su di loro. Se, infatti, nell’interpretazione più elementare e letterale,significa “capacità di comando delle persone”, un’azienda di piccole dimensioni che spinga al massimo l’acceleratore dellasenza accortezza rischia di avere ...

Advertising

RevolutionGarc1 : @elio_vito Le PMI sono il 5% degli evasori, calcolando che sono il 95% delle aziende in Italia basta andare a cerca… - Icios007 : RT @albemutti: @mariodjskal @Masssimilianoo Il problema è lo Stato. le aziende private non competitive spariscono da sole E le PMI sono que… - Masssimilianoo : RT @albemutti: @mariodjskal @Masssimilianoo Il problema è lo Stato. le aziende private non competitive spariscono da sole E le PMI sono que… - albemutti : @mariodjskal @Masssimilianoo Il problema è lo Stato. le aziende private non competitive spariscono da sole E le PMI… - FrancescoBizzot : E. Phelps a G. Ferraino (#Corriere): l'innovazione raddoppia se Ceo valorizzano le idee degli impiegati. Il lavoro?… -