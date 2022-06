Petrone: “Premio Plastic Free testimonia impegno sostenibilità ambientale” (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il prestigioso Premio ‘Plastic Free’ ricevuto dall’amministrazione comunale e ritirato dall’assessore Alessandro Rosa nel Salone dei Cinquecento a Firenze testimonia come l’impegno sulla strada della sostenibilità ambientale e della transizione green sia così concreto da ricevere già riconoscimenti nazionali importanti. Quale presidente della commissione Ambiente esprimo dunque i complimenti per il risultato raggiunto”. Così in una nota la presidente della commissione Ambiente a Palazzo Mosti Luisa Petrone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il prestigioso’ ricevuto dall’amministrazione comunale e ritirato dall’assessore Alessandro Rosa nel Salone dei Cinquecento a Firenzecome l’sulla strada dellae della transizione green sia così concreto da ricevere già riconoscimenti nazionali importanti. Quale presidente della commissione Ambiente esprimo dunque i complimenti per il risultato raggiunto”. Così in una nota la presidente della commissione Ambiente a Palazzo Mosti Luisa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

