MotoGP, GP Catalogna 2022: gli highlights delle qualifiche. Aleix Espargaró in pole, Bagnaia e Quartararo vicini (Di sabato 4 giugno 2022) Un grande Aleix Espargaró si conferma in un stato di grazie a Barcellona, sede del round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato iberico, nono appuntamento stagionale, l’alfiere dell’Aprilia ha ottenuto il nuovo record della pista con il crono di 1’38?742 precedendo Francesco Bagnaia per soli 45 millesimi. Un buon riscontro comunque per il pilota della Ducati, apparso molto competitivo sul giro secco a Barcellona e in sella alla sua Ducati Factory. Alle sue spalle troviamo in prima fila il leader del campionato Fabio Quartararo in terza piazza a 217 millesimi dalla vetta con la Yamaha. Rossa rappresentata in toto nella seconda fila: il francese Johann Zarco ha terminato quarto a 285 millesimi dalla testa e ha preceduto il rookie romano Fabio Di Giannantonio (5° a 0.357 dopo la ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Un grandesi conferma in un stato di grazie a Barcellona, sede del round del Mondialedi. Sul tracciato iberico, nono appuntamento stagionale, l’alfiere dell’Aprilia ha ottenuto il nuovo record della pista con il crono di 1’38?742 precedendo Francescoper soli 45 millesimi. Un buon riscontro comunque per il pilota della Ducati, apparso molto competitivo sul giro secco a Barcellona e in sella alla sua Ducati Factory. Alle sue spalle troviamo in prima fila il leader del campionato Fabioin terza piazza a 217 millesimi dalla vetta con la Yamaha. Rossa rappresentata in toto nella seconda fila: il francese Johann Zarco ha terminato quarto a 285 millesimi dalla testa e ha preceduto il rookie romano Fabio Di Giannantonio (5° a 0.357 dopo la ...

Advertising

MotorcycleSp : Nella sua valutazione di oggi in Catalogna, Brad Binder ha ammesso di non essere stato molto facile... #MotoGP… - Luxgraph : MotoGp, Gp Catalogna. Prima fila per Quartararo: 'Possiamo fare una buona gara' - infoitsport : MotoGP Catalogna, Aleix Espargaro: 'Vado forte ma la gara sarà una battaglia' - infoitsport : Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2022: Aprilia in pole! Bagnaia e Quartararo in prima fila, Bastianini in q… - MotorcycleSp : Joan Mir ha un difficile GP di Catalogna in MotoGP in prospettiva. Nonostante abbia grande fiducia n... #MotoGP… -