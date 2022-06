Mercato Juve, Allegri cerca il sostituto di Chiellini: ecco il preferito del tecnico bianconero (Di sabato 4 giugno 2022) Allegri e la Juve alla ricerca di un sostituto per Chiellini: il preferito è Koulibaly. ecco i dettagli La Juve e Max Allegri sono alla ricerca di un sostituto di Giorgio Chiellini in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, il preferito del tecnico bianconero è Koulibaly del Napoli. Il colpo non è facile, ma Cherubini sta studiando il modo per provare a prenderlo in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022)e laalla ridi unper: ilè Koulibaly.i dettagli Lae Maxsono alla ridi undi Giorgioin vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, ildelè Koulibaly del Napoli. Il colpo non è facile, ma Cherubini sta studiando il modo per provare a prenderlo in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Colpi mercato secondo @Gazzetta_it da sx “La Juve vede Pogba”(quello in foto è il fratello Florentin del Sochaux… - forumJuventus : (TS) 'Zaniolo sul mercato: la Juve c'è. McKennie potrebbe entrare nell'affare ma la Roma deve abbassare le pretese'… - Gazzetta_it : Difesa e attacco, esterni e centrocampo: #Juve, i pezzi che mancano a un mese dal raduno #calciomercato - claudioc : @RudiGhedini @segnaleorario Non mi pare che Miki sia chiuso. Il mercato di Inter, Juve, Milan, Fiorentina è complet… - junews24com : Bremer Juve, Cairo fa muro: la richiesta per il brasiliano. Ultime - -