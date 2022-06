Marmellata di anguria | una vera delizia semplicissima da fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 giugno 2022)di: UnadaVolete qualcosa di delizioso e diverso dal solito per la colazione nelle calde mattinate estive? Ebbene oggi vi spieghiamo come realizzare ladi scorze di. Solitamente le bucce dell’vengono gettate via, ma in pochi sanno che possono essere utilizzate e sono buonissime. Vi elenchiamo adesso gli ingredienti necessari per realizzare questa prelibatezza culinaria e vedrete che assaggiandola vi sembrerà di mangiare l’ambrosia, il cibo preferito dagli dei greci. Vi esponiamo di seguito anche il procedimento da seguire per confezionarla.di: ingredienti La buccia di mezza(circa 1 kg e 300 grammi ...