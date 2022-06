LIVE Swiatek-Gauff 6-1 1-2 | Finale Roland Garros 2022 in DIRETTA | arriva la reazione della statunitense

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Due palle del controbreak. Doppio fallo, il terzo. 15-30 Rovescio vincente in contropiedenumero 18 del seeding. 0-30 Sul nastro la smorzata di rovescio. 0-15 Dritto spento di, che avvia male questo quarto game. 1-2 Game. Servizio esterno e dritto nella porzione sguarnita del campo per Iga, che si sblocca in questo secondo set. 40-15 Scappa via il recupero di dritto dell’americana.no due palle dell’1-2. 30-15 Palla corta di rovescio deliziosa di, che sta usando poco questa soluzione. 30-0 Servizio in kick seguito da due rovesci dall’altra parte, il secondo vincente. 15-0 Dritto vincente di ...