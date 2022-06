LIVE – MotoGP, GP Catalogna Barcellona 2022: le qualifiche in DIRETTA (Di sabato 4 giugno 2022) La DIRETTA LIVE scritta delle qualifiche al Gran Premio di Catalogna, valevole per il nono appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Dopo le ultime due sessioni di prove libere, i piloti sono pronti a scendere in pista a Montmelò, alle ore 14:10 di sabato 4 giugno per decidere la griglia di partenza. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Catalogna con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERE LE qualifiche IN TV AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Lascritta delleal Gran Premio di, valevole per il nono appuntamento della stagionedi. Dopo le ultime due sessioni di prove libere, i piloti sono pronti a scendere in pista a Montmelò, alle ore 14:10 di sabato 4 giugno per decidere la griglia di partenza. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE LEIN TV AGGIORNA LASportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Catalogna 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale Aprilia favorita. Bagnaia e Bastianini ci… - gponedotcom : Aprilia da paura nelle prime due sessioni di libere, con un Espargarò sempre perfetto ed un Vinales altrettanto inc… - AleLizzio : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP di Catalunya, le prove libere in diretta da Barcellona, LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori #Sk… -