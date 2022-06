Letta “Governo di larghe intese termina con questo Parlamento” (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo delle larghe intese termina con queste elezioni e con questo Parlamento, perchè con la frammentazione eccessiva e i problemi che ha creato sarebbe impossibile e poi perchè dopo le prossime elezioni politiche saranno i cittadini a decidere la maggioranza e noi puntiamo ad avere la maggioranza di centrosinistra che possa governare il Paese secondo un progetto riformatore e progressista”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Jesi per un incontro elettorale, sull’ipotesi di poter fare ricorso a un altro “governissimo” nel prossimo futuro.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ildellecon queste elezioni e con, perchè con la frammentazione eccessiva e i problemi che ha creato sarebbe impossibile e poi perchè dopo le prossime elezioni politiche saranno i cittadini a decidere la maggioranza e noi puntiamo ad avere la maggioranza di centrosinistra che possa governare il Paese secondo un progetto riformatore e progressista”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Jesi per un incontro elettorale, sull’ipotesi di poter fare ricorso a un altro “governissimo” nel prossimo futuro.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

