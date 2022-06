Kate Middleton parla della salute della Regina. E Harry è “ansioso e sottomesso” (Di sabato 4 giugno 2022) C’è grande preoccupazione per la salute della Regina Elisabetta. Fatta eccezione del tradizionale saluto dal balcone, Sua Maestà è stata la protagonista “nell’ombra” del Giubileo di Platino: sono settanta gli anni di Regno, in cui non ha mai vacillato. A fare chiarezza sul suo stato di salute è stata Kate Middleton, che sta brillando all’evento, grazie alla scelta dei suoi look e al suo portamento regale. Kate Middleton fa chiarezza sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta La Regina è apparsa raggiante con la propria famiglia sul balcone di Buckingham Palace. L’abbiamo vista con il suo bastone, per aiutarsi a camminare, dal momento in cui ... Leggi su dilei (Di sabato 4 giugno 2022) C’è grande preoccupazione per laElisabetta. Fatta eccezione del tradizionale saluto dal balcone, Sua Maestà è stata la protagonista “nell’ombra” del Giubileo di Platino: sono settanta gli anni di Regno, in cui non ha mai vacillato. A fare chiarezza sul suo stato diè stata, che sta brillando all’evento, grazie alla scelta dei suoi look e al suo portamento regale.fa chiarezza sulle condizioni diElisabetta Laè apparsa raggiante con la propria famiglia sul balcone di Buckingham Palace. L’abbiamo vista con il suo bastone, per aiutarsi a camminare, dal momento in cui ...

