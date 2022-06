Guerra e calcio, l’orgoglio ucraino (Di sabato 4 giugno 2022) Durante la conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con la Scozia, Oleksandr Zinchenko non ha trattenuto le lacrime. Vja?ceslav Karavaev, originario dell’occupata Kherson, ha detto che “dovremmo essere noi a sostenere i nostri soldati, invece sono loro a scriverci ogni giorno e chiederci di portarci al Mondiale, perché ciò li renderà ancora più motivati”. Alla vigilia della finale contro il Galles, l’amore degli ucraini per la Nazionale è incondizionato, mentre per i club il futuro è a ora più complesso. Lo scorso 27 maggio, c’è stata una riunione straordinaria della Prem’er Liha ucraina e si è discusso della ripresa del campionato nella prossima stagione. Si è deciso di sospendere per una stagione le squadre di Mariupol e Chernihiv, i cui stadi sono devastati dai missili russi. Lo Shakhtar di De Zerbi (per ora) e la Dinamo di Lucescu, insieme ad altri club impegnati nelle ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Durante la conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con la Scozia, Oleksandr Zinchenko non ha trattenuto le lacrime. Vja?ceslav Karavaev, originario dell’occupata Kherson, ha detto che “dovremmo essere noi a sostenere i nostri soldati, invece sono loro a scriverci ogni giorno e chiederci di portarci al Mondiale, perché ciò li renderà ancora più motivati”. Alla vigilia della finale contro il Galles, l’amore degli ucraini per la Nazionale è incondizionato, mentre per i club il futuro è a ora più complesso. Lo scorso 27 maggio, c’è stata una riunione straordinaria della Prem’er Liha ucraina e si è discusso della ripresa del campionato nella prossima stagione. Si è deciso di sospendere per una stagione le squadre di Mariupol e Chernihiv, i cui stadi sono devastati dai missili russi. Lo Shakhtar di De Zerbi (per ora) e la Dinamo di Lucescu, insieme ad altri club impegnati nelle ...

