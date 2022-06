Governo: Salvini, non ci saranno più esecutivi con il Pd (Di sabato 4 giugno 2022) "Il Governo di responsabilità nazionale non è una possibilità nel 2023. Altri governi con il Pd, passata l'epidemia e finita la guerra, non ce ne saranno più". Lo ha assicurato il leader della Lega ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) "Ildi responsabilità nazionale non è una possibilità nel 2023. Altri governi con il Pd, passata l'epidemia e finita la guerra, non ce nepiù". Lo ha assicurato il leader della Lega ...

Advertising

CarloCalenda : Conte farà ballare il Governo sulle armi e Salvini lo farà ballare su se stesso; Mastella costruisce il NUOVO centr… - GiovaQuez : Salvini: 'Se aspettiamo il Pd o qualcuno dei 5 Stelle per costruire la pace dovremmo attendere anni'. Quindi è gius… - LegaSalvini : #Salvini: “Il governo, entro l’estate, deve fare uno sforzo di almeno altri 15 miliardi per tagliare le bollette di… - Socratico_ : RT @actarus1070: Asse gialloverde in parlamento, #Salvini si accoda alla posizione del #M5S sullo stop alle nuove armi. Il governo rischia… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Governo: Salvini, non ci saranno più esecutivi con il Pd 'Responsabilità nazionale… -