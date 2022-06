Di Stefano: “Con noi Sesto internazionale, moschea non vedrà mai la luce” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Cinque anni al timone di Sesto San Giovanni come primo sindaco di centrodestra in una città considerata fino ad allora la Stalingrado d’Italia, città di fabbriche e acciaierie. Il 12 giugno prossimo Roberto Di Stefano, 44 anni, punta a rinnovare la promessa fatta ai suoi concittadini, con il desiderio di rendere Sesto più “internazionale”. “Sono stati cinque anni di progetti, riqualificazioni, maggiori servizi – dice Di Stefano all’AdnKronos, che corre per rinnovare il suo mandato -. Un cammino lungo e pieno di insidie a partire dai 26 milioni di buco di bilancio ereditato dalle passate amministrazioni cui si sono aggiunti due anni di pandemia. Niente, però, ci ha fermato: abbiamo lavorato a testa bassa senza mai perdere di vista l’obiettivo di cambiare in meglio il volto della nostra ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Cinque anni al timone diSan Giovanni come primo sindaco di centrodestra in una città considerata fino ad allora la Stalingrado d’Italia, città di fabbriche e acciaierie. Il 12 giugno prossimo Roberto Di, 44 anni, punta a rinnovare la promessa fatta ai suoi concittadini, con il desiderio di renderepiù “”. “Sono stati cinque anni di progetti, riqualificazioni, maggiori servizi – dice Diall’AdnKronos, che corre per rinnovare il suo mandato -. Un cammino lungo e pieno di insidie a partire dai 26 milioni di buco di bilancio ereditato dalle passate amministrazioni cui si sono aggiunti due anni di pandemia. Niente, però, ci ha fermato: abbiamo lavorato a testa bassa senza mai perdere di vista l’obiettivo di cambiare in meglio il volto della nostra ...

