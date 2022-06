"Cosa voglio capire qui". Massimo Giletti arrivato a Mosca: clamorosa 'missione' in Russia (Di sabato 4 giugno 2022) Massimo Giletti è arrivato a Mosca, dove domenica 5 giugno condurrà in diretta una nuova puntata di Non è l'Arena, a partire dalle 21.15 su La7. Una “missione”, quella del giornalista e conduttore televisivo, che è destinata a far discutere, molto più di quando è andato a Odessa, in Ucraina. Stavolta, infatti, Giletti è in Russia e questo già di per sé è motivo di clamore. In più nel corso della sua trasmissione avrà un confronto con Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo che si è già fatta abbondantemente conoscere in Italia, avendo partecipato a diversi talk show. In un collegamento da Mosca, Giletti ha detto di aspettarsi un “confronto molto vivace” con la Zakharova, che ha descritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022), dove domenica 5 giugno condurrà in diretta una nuova puntata di Non è l'Arena, a partire dalle 21.15 su La7. Una “”, quella del giornalista e conduttore televisivo, che è destinata a far discutere, molto più di quando è andato a Odessa, in Ucraina. Stavolta, infatti,è ine questo già di per sé è motivo di clamore. In più nel corso della sua trasavrà un confronto con Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo che si è già fatta abbondantemente conoscere in Italia, avendo partecipato a diversi talk show. In un collegamento daha detto di aspettarsi un “confronto molto vivace” con la Zakharova, che ha descritto ...

Advertising

LiaCapizzi : Non entro nel merito della scelta ma una cosa voglio dirla. Per aver ridato entusiasmo alla nazionale, per quella n… - Kermitlanana : Non mi rompete il cazzo che sono PIENA, anche di vino, a una cena di famiglia, senza soldi, senza futuro, e la sola… - Whatsername_17_ : Oggi successa cosa che da un lato mi fa male ma dall'altro mi lascia un po' indifferente perché dentro di me già sa… - 1nsup3rab1le : @staelms mari io con lu1gi voglio na cosa seria - H4RRYST4IM4LE : sono da sola in casa voglio fare qualche audio dove canto ma non so cosa cantare mi dite qualche suggerimento? -