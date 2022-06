(Di sabato 4 giugno 2022) Il New York Times segnala che la variante sudafricana ha ucciso in quattro mesi tanti americani over 65, quanto ha fatto Delta in sei mesi. L'immunologo ad Huffpost: "Se fossimo tutti vaccinati ci sarebbe la metà dei morti"

Advertising

HuffPostItalia : Con Omicron, su i tassi di mortalità degli anziani. Abrignani: “Abbiamo accettato che una parte di loro possa morir… - Val1Rosa : @SassoCartaCroce Devi rifarlo tra qualche giorno, con omicron ci si può positivizzare dopo qualche giorno. - _ANT__Z_ : @Sandro49259105 @GiorgiaMeloni Che poi ...La ragazza vaccinata che ha perso il figlio perché non visitata senza tam… - derobbio : RT @FabrizioChiodo: 'Prima dell'ondata Omicron avevamo vaccinato il 96% della popolazione pediatrica (prima di riaprire le scuole). E con q… - EnricoT_ : @DSM_134 @dianacalibana @ettoreb74 @Ketti06875954 Veramente è dal primo tweet che mi insulti senza motivo. Vuol dir… -

L'HuffPost

... al momento è ancora soprattutto la sottovarianteBA.2, più contagiosa della sorella BA.1 ... Per il direttore della Prevenzione del ministero, Gianni Rezza, è importante "guardareun occhio ......è efficace al 90% dei cas i nei trial conclusi prima del manifestarsi della variante. Ma 6 ... Ma la Fda ha sottolineato che durante i trial clinici di questi due vacciniRna messaggero, ... Con Omicron, su i tassi di mortalità degli anziani. Abrignani: “Abbiamo accettato che una parte di loro possa morire di Covid” (di S. Renda) Il New York Times segnala che la viriante sudafricana ha ucciso in quattro mesi tanti americani over 65, quanto ha fatto Delta in sei mesi. Il commento ad ...dopo una crociera con la moglie nel mediterraneo (Portogallo e Spagna), che dopo gli esami ha evidenziato la prima variante Omicron 5 isolata in Liguria. "Il quadro clinico è stato per entrambi, ...