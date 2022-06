Carlos Tevez conferma | “Mi sono ritirato | ho perso il mio tifoso numero uno”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 giugno 2022)si è ufficialmente. Come riporta il Daily Mail, citando Mundo Albiceleste, l’Apache ha appeso gli scarpini al chiodo dopo aver terminato l’ultima esperienza al Boca Juniors. “Sì, miè tuttoto – ha detto– Mi hanno offerto tante cose, anche proposte dagli Stati Uniti ma per me questo è tutto. Ho dato tutto. L’ultimo anno è stato davvero difficile. (A causa del Covid). Non ho potuto vedere mio padre, il mio vecchio”. “Ho smesso di giocare perché hoil miouno” ha spiegatoproprio riferendosi al papà scomparso nel febbraio 2021 a causa di complicanze dovute al Covid. Ora Carlitos pensa al futuro, magari da allenatore. ...