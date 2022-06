Basket, finale Playoff Serie A2: Scafati batte Cantù in gara-1 (Di sabato 4 giugno 2022) Givova Scafati vince gara-1 della finale del Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 2021/2022 di Basket contro Acqua S. Bernardo Cantù. La formazione campana, che aveva chiuso in testa la regular season del Girone Rosso, si è imposta sul punteggio di 89-79 grazie a un secondo e un terzo quarto dominati. Cournooh e Monaldi migliori marcatore con 17 punti. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Dopo un primo momento di equilibrio all’inizio del primo quarto, Cantù allunga sull’8-13 e sul 14-20 chiudendo con un solo possesso di vantaggio sul 18-21. Scafati pareggia immediatamente i conti all’inizio del secondo parziale (21-21); dopo un botta e risposta tra le due squadre i padroni di casa ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Givovavince-1 delladel Tabellone Argento deidiA2 2021/2022 dicontro Acqua S. Bernardo. La formazione campana, che aveva chiuso in testa la regular season del Girone Rosso, si è imposta sul punteggio di 89-79 grazie a un secondo e un terzo quarto dominati. Cournooh e Monaldi migliori marcatore con 17 punti. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Dopo un primo momento di equilibrio all’inizio del primo quarto,allunga sull’8-13 e sul 14-20 chiudendo con un solo possesso di vantaggio sul 18-21.pareggia immediatamente i conti all’inizio del secondo parziale (21-21); dopo un botta e risposta tra le due squadre i padroni di casa ...

zazoomblog : LIVE – Scafati-Cantù 18-21 gara-1 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Scafati-Cantù #18-21… - zazoomblog : LIVE – Scafati-Cantù 0-0 gara-1 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Scafati-Cantù #gara-1… - TuttoSuMilano : VIRTUS-MILANO, LA FINALE DEGLI ITALIANI - BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E PROVINCIA - NGovo93 : RT @Pallacanestro4T: Una vera e propria impresa ?? L'U19 ribalta Gara 1 e vola in finale ?? ?? - TuttoBasket : Nuovo Articolo: La Vigor Matelica si prepara alla finale playoff contro il Pescara Basket -