Wom Fest | a Lucca al via l’edizione 2022 con i BNRK44 e i Pop X

(Di venerdì 3 giugno 2022) Torna il Womnel parco di Villa Bottini acon due serate all’insegna del meglio della musica indipendente: gli headliner di quest’edizione sono ie i Pop X Torna il Womnel parco di Villa Bottini a, il 3 e il 4 giugno, dopo lo storico sold-out del 2019 con i FASK e il successo delinvernale 2021 C’Mon Feel The Noize che ha registrato più di mille presenze nelle sale del Foro Boario. Il Womprosegue il suo viaggio nella nuova scena musicale italiana presentando una selezione di artisti tra i più interessanti del panorama nazionale. Tre progetti musicali a sera si alterneranno sul Main Stage dalle 20.30 mentre, dalle 19.00, la musica accenderà il Second Stage, grande novità di questa edizione, la cui ...

Advertising

LuccaInDiretta

... e Hindya , 23enne electro - soul italo/britannica di base a Firenze che celebra l'inizio della collaborazione tra il WØMe lo storico Rock Contest di Controradio , uno dei concorsi musicali più ...LUCCA - Dopo lo stop di due anni, il 3 e il 4 giugno, i nuovi volti della scena musicale italiana, locale e non, avranno a disposizione due palchi per esibirsi dal vivo. Musica, torna nel parco di Villa Bottini il Wom Fest - Luccaindiretta È partito il conto alla rovescia per il Wom Fest nel parco di Villa Bottini a Lucca. Ad aprire la due giorni in musica saranno stasera (3 giugno) i Bnkr44 mentre domani sera (4 giugno) gli headliner ...Torna il WØM FEST nel parco di Villa Bottini a Lucca, il 3 e il 4 giugno, dopo lo storico sold-out del 2019 con i FASK e il successo dell’edizione invernale 2021 C’MON FEEL THE NOIZE che ha registrato ...