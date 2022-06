“Striscia la notizia”, Vittorio Brumotti vittima di un’aggressione a Milano (Di venerdì 3 giugno 2022) Una nuova missione di Vittorio Brumotti per segnalare le piazze italiane della droga. L’inviato di «Striscia la notizia», dopo aver ricevuto numerosissime richieste di aiuto da parte di residenti della zona, è giunto al Parco Sempione di Milano, in pieno centro. Un luogo, che per chi non lo sapesse, è a pochi passi dal Castello Sforzesco. Si tratta di una zona popolata ogni giorno da bambini, famiglie, sportivi. E purtroppo a questi si aggiungono anche gli spacciatori. Vittorio Brumotti, l’inviato biker ha dapprima documentato il traffico di cocaina in pieno giorno, poi è finito nel mirino degli stessi spacciatori, che noncuranti dell’arrivo delle forze dell’ordine, hanno cercato di braccare Brumotti e il suo cameraman. Una escalation di insulti, ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 giugno 2022) Una nuova missione diper segnalare le piazze italiane della droga. L’inviato di «la», dopo aver ricevuto numerosissime richieste di aiuto da parte di residenti della zona, è giunto al Parco Sempione di, in pieno centro. Un luogo, che per chi non lo sapesse, è a pochi passi dal Castello Sforzesco. Si tratta di una zona popolata ogni giorno da bambini, famiglie, sportivi. E purtroppo a questi si aggiungono anche gli spacciatori., l’inviato biker ha dapprima documentato il traffico di cocaina in pieno giorno, poi è finito nel mirino degli stessi spacciatori, che noncuranti dell’arrivo delle forze dell’ordine, hanno cercato di braccaree il suo cameraman. Una escalation di insulti, ...

