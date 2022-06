Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 212,2 punti (Di venerdì 3 giugno 2022) Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in rialzo a 212,2 punti. In crescita di 9,7 punti base al 3,389% il rendimento annuo italiano, tornato sui livelli del gennaio del 2018. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Il differenziale tra Btp edecennali tedeschi ha chiuso ina 212,2. In crescita di 9,7base al 3,389% il rendimento annuo italiano, tornato sui livelli del gennaio del 2018. . ...

Advertising

MarySpes : RT @cala_l_asso: non si può dire imprevisto ma credo che a colpi di spread e tassi sui TDS, tra non molto, inizieranno le danze a colpi di… - fisco24_info : Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 212,2 punti: Rendimento annuo italiano al 3,389%, come nel gennaio del 2018 - cala_l_asso : non si può dire imprevisto ma credo che a colpi di spread e tassi sui TDS, tra non molto, inizieranno le danze a co… - iconanews : Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 212,2 punti - jimihendrix1980 : Neanche Draghi ce la fa più! ?? -