Salerno | minaccia i parenti | poi accoltella due carabinieri Arrestato - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 3 giugno 2022), 3 giugno 2022 - Duesono statiti mentre cercavano di disarmare un uomo che, poco prima, avevato alcuni familiari per farsi consegnare un'importante somma di ...

Il protagonista dell'episodio è un trentaquattrenne, che prima ha opposto una violenta resistenza ai carabinieri del Reparto operativo die della Compagnia di Eboli intervenuti nella sua ...Le ipotesi di reato sono violenza privata,e lesioni volontarie aggravate. A fare chiarezza sull'accaduto potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti sul lungo dell'...Salerno, 3 giugno 2022 - Due carabinieri sono stati accoltellati mentre cercavano di disarmare un uomo che, poco prima, aveva minacciato alcuni familiari per farsi consegnare un'importante somma di de ...Nella mattinata di ieri, 2 giugno 2022, a San Gregorio Magno (SA), militari del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Salerno e della Compagnia di Eboli hanno tratto in arresto, in flagranza di ...