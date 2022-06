Programmi TV di stasera, venerdì 3 giugno 2022. Al via la quarta stagione di New Amsterdam (Di venerdì 3 giugno 2022) New Amsterdam 4 - Ryan Eggold Rai1, ore 21.25: DallarenaLucio – Novità Intrattenimento. Una grande festa nel nome di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Un cast unico, dall’Arena di Verona, onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni. Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia, tra gli ospiti Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Arisa, Tosca, Pierdavide Carone e Ornella Vanoni. L’occasione non solo di ascoltare parte del grande repertorio di Lucio, ma anche per scoprire simpatici aneddoti sulla sua vita. Rai2, ore 21.20: NCIS – 1^ TV Serie TV. 19×15 Il Lato buono: L’omicidio di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 giugno 2022) New4 - Ryan Eggold Rai1, ore 21.25: DallarenaLucio – Novità Intrattenimento. Una grande festa nel nome di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Un cast unico, dall’Arena di Verona, onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni. Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia, tra gli ospiti Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Arisa, Tosca, Pierdavide Carone e Ornella Vanoni. L’occasione non solo di ascoltare parte del grande repertorio di Lucio, ma anche per scoprire simpatici aneddoti sulla sua vita. Rai2, ore 21.20: NCIS – 1^ TV Serie TV. 19×15 Il Lato buono: L’omicidio di ...

