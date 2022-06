Meghan Markle è stata ‘sgridata’ dal Principe Harry: cosa le ha detto mentre erano sul balcone con la Regina Elisabetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Anche quest’anno, come da tradizione centenaria, sono andati in scena a Londra i festeggiamenti per il Trooping the Colour, dove l’intera famiglia reale inglese ha presenziato durante la parata e con il classico saluto dal balcone di Buckingham Palace. LEGGI ANCHE : — Giubileo di platino, anche Lady Diana ‘sul balcone con i reali’: cosa hanno notato i fan guardando Kate Middleton La cerimonia è nota anche come “Queen’s Birthday Parade” perché segna il compleanno ufficiale del sovrano fin dal 1748. Tutti gli occhi sono stati puntati sui vari membri della Dinastia Reale Inglese e naturalmente su Harry e Meghan Markle, tornati finalmente in Inghilterra dopo un lungo periodo di assenza. L’occasione era solenne e ha rappresentato per la coppia la prima apparizione pubblica ... Leggi su funweek (Di venerdì 3 giugno 2022) Anche quest’anno, come da tradizione centenaria, sono andati in scena a Londra i festeggiamenti per il Trooping the Colour, dove l’intera famiglia reale inglese ha presenziato durante la parata e con il classico saluto daldi Buckingham Palace. LEGGI ANCHE : — Giubileo di platino, anche Lady Diana ‘sulcon i reali’:hanno notato i fan guardando Kate Middleton La cerimonia è nota anche come “Queen’s Birthday Parade” perché segna il compleanno ufficiale del sovrano fin dal 1748. Tutti gli occhi sono stati puntati sui vari membri della Dinastia Reale Inglese e naturalmente su, tornati finalmente in Inghilterra dopo un lungo periodo di assenza. L’occasione era solenne e ha rappresentato per la coppia la prima apparizione pubblica ...

Advertising

Francy11412804 : RT @vivosurealtime: A me purtroppo delle critiche a Meghan Markle sul suo 'non aver mai rispettato l'etichetta', non intetessa ?? #QueenEliz… - infoitcultura : Meghan Markle spunta al Giubileo della Regina Elisabetta: la foto rubata scatena la bufera - fashiongenus : Le rose di Meghan Markle per le vittime della strage di Uvalde - GretaSmara : Ma Meghan Markle non vi ha passato i compiti a scuola? Perché tutto questo odio verso di lei non si capisce. - kopp_co : #PlatinumJubilee Meghan Markle e il principe Harry si riuniscono alla famiglia reale come una duchessa e un detecti… -