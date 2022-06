Massimo Ranieri | dopo l’incidente arriva un’altra tremenda notizia | cos’è successo

(Di venerdì 3 giugno 2022), pseudonimo di Giovanni Calone, classe 1951, è un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. Attore di teatro, cantante di musica leggera e showman, si è dedicato occasionalmente anche al cinema, come attore e doppiatore, e alla danza. Con più di quattordici milioni di dischi, è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album e 36 singoli. L’artista è caduto dal palco del teatro Diana di Napoli durante una replica del suo spettacolo “Sogno e son desto” il 6 maggio scorso. Nel violento impattoaveva riportato la frattura di una costola, una contusione al braccio e alcune escoriazioni. Ora per lui sonote altre notizie negative, cheha comunicato ai fan su ...

Advertising

redazioneiene : Duracell e Franco Gioia spopolano su TikTok: noi con @nicdedevitiis e Marco Fubini li abbiamo portati fino al Festi… - MadreRadio : Massimo Ranieri - La tua innocenza - littleball111 : @Dov_EL @MarcoRCapelli Attento a non cadere anche tu dal palco come già successo a Massimo Ranieri e Piero Pelù - Anna302478978 : @ACCEDIALSITO Massimo Ranieri è caduto sul palco idem Ligabue colpa dell'età che avanza oppure del siero magico ??? - IesuAnna : Massimo Ranieri - Perdere l'amore - live dallo stadio Olimpico di Roma -... -

Nel febbraio 2021 interpreta Raffaele 'Lello' Esposito nella serie televisiva 'Le indagini di Lolita Lobosco', con Luisa, diretta da Luca Miniero e scritta daGaudioso, Daniela ...... Pastorelli Maria Giovanna, Piccione Teresa, Pomar Marco, Raineri Giovanni detto Rainieri dettodetto Raneri detto Rainero detto Raniero, Ramasamy Sivapragassen detto Mario, Riccobene,...Amato e stimato da compagni, tifosi e calciatori. Molti di loro sarebbero anche pronti a fare i bagagli e prendere il primo volo, pur di seguirlo. Nonostante i risultati in panchina non siano all'alte ...E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino il più candidato seguito da Nostalgia e Qui rido io di Martone, Ariaferma di Di Costanzo e Freaks out di Mainetti. Un Nastro d’argento speciale a Jonas Carp ...