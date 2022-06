Inter | Zambrotta | “Lukaku è un top | ma bisogna valutare Servono giocatori con mentalità vincente”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’ex difensore della Nazionale Gianluca, ha parlato a Sky Sport del mercato dell’. Ecco le sue parole: “è andato via per suoi motivi, ha preferito andare in un altro campionato. E’ da, è un giocatore importante. L’ha altriin avanti, c’è Dybala forse in arrivo, devebene chi prendere l’. Udogie o Bellanova? Fossi nell’, rimarrei con quelli che ha. Sonoessanti,puntare però suche hanno già fatto bene l’anno scorso e negli altri anni. L’ha bisogno di prenderecon unae ...