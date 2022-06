Cosa sostituirà Temptation Island nella programmazione di Canale 5? La risposta (Di venerdì 3 giugno 2022) È arrivata l’Estate e di Temptation Island nemmeno l’ombra. Maria De Filippi ha chiuso i battenti del docu – reality che ha appassionato tanti telespettatori. I motivi dietro la decisione di non riprendere più il format non sono conosciuti. Infatti, gli ascolti erano sempre stati ottimi, merito anche di un cast scelto accuratamente e dell’ottimo lavoro di montaggio. Canale 5 sostituisce Temptation Island: ecco Cosa andrà in onda Mediaset ha deciso di sostituire Temptation Island con un altro programma di Maria De Filippi. Cosa sarà? Nell’ultimo mese tanti rumor si sono avvicendati. Da chi credeva che ci sarebbe stata una versione Vip di Uomini e Donne, alle voci su un nuovissimo programma della Sanguinaria. Invece, alla fine la rete ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022) È arrivata l’Estate e dinemmeno l’ombra. Maria De Filippi ha chiuso i battenti del docu – reality che ha appassionato tanti telespettatori. I motivi dietro la decisione di non riprendere più il format non sono conosciuti. Infatti, gli ascolti erano sempre stati ottimi, merito anche di un cast scelto accuratamente e dell’ottimo lavoro di montaggio.5 sostituisce: eccoandrà in onda Mediaset ha deciso di sostituirecon un altro programma di Maria De Filippi.sarà? Nell’ultimo mese tanti rumor si sono avvicendati. Da chi credeva che ci sarebbe stata una versione Vip di Uomini e Donne, alle voci su un nuovissimo programma della Sanguinaria. Invece, alla fine la rete ...

Advertising

infoitsport : Cosa sostituirà Temptation Island nella programmazione di Canale 5? La risposta - tuttopuntotv : Cosa sostituirà Temptation Island nella programmazione di Canale 5? La risposta #TemptationIsland - alei1004 : @alexpeldiero10 Ciccio, ma fammi capire una cosa, cioè tu che il 3 giugno stai ancora blaterando su un ex giocatore… - Enrico19587214 : organizzando sul fabbisogno energetico per non chiedere alla Russia i rifornimenti, un'altra presa per culo, se que… - RubentusStyle : L'antipatia nel porsi e nel comunicare di #ADL è cosa risaputa Ma poi bisogna avere il coraggio di dire che… -

√ Korn: 'Dopo anni siamo ancora in tour e pensiamo a nuova musica' Come dico sempre, nulla sostituirà mai uno spettacolo dal vivo. Puoi guardare qualsiasi cosa, che sia dal tuo smartphone, su YouTube, o in Dvd e Blu - ray, ma nulla è come quel legame speciale che si ... Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2022 Nuovo appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore , dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 . ... Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi ... la Repubblica Come dico sempre, nullamai uno spettacolo dal vivo. Puoi guardare qualsiasi, che sia dal tuo smartphone, su YouTube, o in Dvd e Blu - ray, ma nulla è come quel legame speciale che si ...Nuovo appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che, per l'estate, Il Paradiso delle Signore , dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 . ... Ecco cheaccadrà in breve negli episodi ... L'Ue valuta nuovi alimenti: arrivano gli Ngt, per sostituire gli Ogm