Ascolti tv 2 giugno 2022: “Don Matteo” in replica batte tutti (Di venerdì 3 giugno 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 vince davanti al film di Canale5 e alla partita di Italia1 Anche se in replica con la stagione precedente, Don Matteo ha vinto la gara degli Ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera con il 18,9% e 2,811 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ultima puntata di Don Matteo 13 con Raoul Bova aveva fatto il 34,3% e 6,1 milioni. Seconda piazza per il film La mia banda suona il Pop su Canale5 che ha registrato il 12,39% di share media con 1,881 milioni di contatti. Sette giorni fa la pellicola Poveri, ma ricchissimi aveva fatto il 9,6% e 1,6 milioni. Chiude il podio la partita Spagna-Portogallo di Uefa Nations League 2022 su Italia1 al 6,64% e 1,107 milioni di tifosi collegati. Giovedì scorso la stessa rete aveva fatto il 5,2% e 826 mila con il ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 3 giugno 2022)tv: la fiction di Rai1 vince davanti al film di Canale5 e alla partita di Italia1 Anche se incon la stagione precedente, Donha vinto la gara deglitv delle reti generaliste di ieri sera con il 18,9% e 2,811 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ultima puntata di Don13 con Raoul Bova aveva fatto il 34,3% e 6,1 milioni. Seconda piazza per il film La mia banda suona il Pop su Canale5 che ha registrato il 12,39% di share media con 1,881 milioni di contatti. Sette giorni fa la pellicola Poveri, ma ricchissimi aveva fatto il 9,6% e 1,6 milioni. Chiude il podio la partita Spagna-Portogallo di Uefa Nations Leaguesu Italia1 al 6,64% e 1,107 milioni di tifosi collegati. Giovedì scorso la stessa rete aveva fatto il 5,2% e 826 mila con il ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 2 giugno 2022: vince Don Matteo, bene la Nations League e Dritto e Rovescio #ascoltiTV - occhio_notizie : Ascolti tv di giovedì 2 giugno 2022: Don Matteo vince contro La mia banda suona il pop #ascoltitv #datiauditel - tvzoomitalia : #AscoltiTv 2 giugno 2022: “Don Matteo” in replica batte tutti. “Don Matteo 12” 18,9%, “La mia banda suona il Pop” 1… - AndreaAAmato : Ascolti tv 2 giugno 2022: “Don Matteo” in replica batte tutti. “Don Matteo 12” 18,9%, “La mia banda suona il Pop” 1… -