Ag Bastoni | 'Ha l'Inter sulla pelle | ma il calcio è questo e a volte ci si deve anche adeguare'

Advertising

Glongari : Tullio Tinti in esclusiva a @tvdellosport su #Bastoni: “È tifosissimo della squadra in cui gioca, sta volentieri al… - Inter : ??? | INTERNAZIONALI ???? #Lautaro e @tucu_correa conquistano la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA con l'@Argentina… - FcInterNewsit : CdS - Da Lautaro a Bastoni: nessun big vuole lasciare l'Inter. Inzaghi sorride e spera - i8zit : RT @it_inter: L'agente di #Bastoni: 'È contentissimo di giocare all'Inter, ha la maglia sulla pelle ma bisogna adeguarsi' - Fraboyss : RT @marifcinter: Ag #Bastoni a Sportitalia: “Sicuramente è tifosissimo della squadra in cui gioca e quindi sta volentieri all’Inter. Però è… -

TUTTO mercato WEB

Ma appunto sul giocatore c'è anche l', che intende rinforza la difesa.è destinato a lasciare Milano e l'Italia (nonostante abbia chiarito di voler restare in nerazzurro) e c'è qualche ...ASCOLTA Calciomercato: il Tottenham in pressing alto su. Gli Spurs vogliono il centrale mancino di Inzaghisì ono. Il difensore dell'ingolosisce moltissimi club, nonostante la sua volontà sembrerebbe quella di restare in nerazzurro. Come riporta Daniele Longo di calciomercato.com, il Tottenham in ... Inter, si complica la trattativa per Bastoni al Tottenham: il difensore vuole restare in nerazzurro 60 milioni di euro potrebbero non essere sufficienti per strappare Bastoni all'Inter, ecco le volontà del calciatore sul trasferimento in Inghilterra ...In Italia, nei suoi confronti, nelle scorse settimane è schizzato fuori l’interesse da parte di Inter e Juventus. I nerazzurri nel caso in cui Bastoni dovesse essere sacrificato, per i bianconeri ...