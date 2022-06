WhatsApp, come inviare un messaggio che poi si autodistrugge (Di giovedì 2 giugno 2022) Non tutti sanno che su WhatsApp esiste un trucco per inviare un messaggio che poi si autodistrugge. Si tratta di una opzione che pochi conoscono ma che si presenta molto utile sia per tenere sempre libera la memoria del telefono sia per eliminare subito alcune chat che non contengono nulla di importante.Ma vediamo come funziona l’opzione per mandare messaggi su WhatsApp che poi si autodistruggono. Ecco quindi che dovresti conoscere questo pulsante per l’autodistruzione. Se entri nel chat su cui vuoi usare questa funzione e vai nelle opzioni relative alla conversazione troverai l’opzione “messaggi effimeri”. Se attivi questo tipo di messaggi ti verrà chiesto di scegliere un lasso di tempo dopo il quale quello che hai scritto si cancellerà. Può essere 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022) Non tutti sanno che suesiste un trucco perunche poi si. Si tratta di una opzione che pochi conoscono ma che si presenta molto utile sia per tenere sempre libera la memoria del telefono sia per eliminare subito alcune chat che non contengono nulla di importante.Ma vediamofunziona l’opzione per mandare messaggi suche poi si autodistruggono. Ecco quindi che dovresti conoscere questo pulsante per l’autodistruzione. Se entri nel chat su cui vuoi usare questa funzione e vai nelle opzioni relative alla conversazione troverai l’opzione “messaggi effimeri”. Se attivi questo tipo di messaggi ti verrà chiesto di scegliere un lasso di tempo dopo il quale quello che hai scritto si cancellerà. Può essere 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. ...

