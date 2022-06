Sul vaiolo delle scimmie l'Ema rassicura: "Sintomi lievi" (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - "Questo virus, a differenza del Covid-19, non si trasmette facilmente tra le persone" ed "è rassicurante che la gran parte dei pazienti ha avuto lievi Sintomi ed è guarita senza aver bisogno di terapie". Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, nella conferenza stampa dell'Agenzia Ue. "Anche vaccino Imvanex è autorizzato per proteggere gli adulti dal vaiolo, i dati mostrano che è efficace anche per proteggere dal vaiolo delle scimmie" e in generale "vaccini contro il vaiolo possono prevenire anche il vaiolo delle scimmie", ha spiegato Marco Cavaleri. "Imvanex può essere usato per un programma di ri-vaccinazione, una ... Leggi su agi (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - "Questo virus, a differenza del Covid-19, non si trasmette facilmente tra le persone" ed "ènte che la gran parte dei pazienti ha avutoed è guarita senza aver bisogno di terapie". Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, nella conferenza stampa dell'Agenzia Ue. "Anche vaccino Imvanex è autorizzato per proteggere gli adulti dal, i dati mostrano che è efficace anche per proteggere dal" e in generale "vaccini contro ilpossono prevenire anche il", ha spiegato Marco Cavaleri. "Imvanex può essere usato per un programma di ri-vaccinazione, una ...

