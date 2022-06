Si dimette Sheryl Sandberg | la numero due di Zuckerberg È la donna che ha trasformato Facebook in un colosso

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 giugno 2022) An Ugly Truth, Inside’s Battle for Domination. È questo il titolo del libro pubblicato nel 2021 dalle giornaliste del New York Times Cecilia Kang e Sheera Frenkel che racconta la lotta ai vertici di Meta tra Mark, lache fino a poche ore fa ricopriva il ruolo di Chief Operating Officer. Una lotta che ora si è conclusa. Dopo 14 anniha lasciato Meta con un lungo post pubblicato proprio su. Nessun tono polemico. Nessuna coltellata a Mark. Anzi. La, 52 anni e un passato in Google, ha ringraziato il fondatore del più grande social network al mondo: «Quando ho accettato questo lavoro nel 2008, speravo di stare in questo ruolo per cinque anni. Quattordici anni ...