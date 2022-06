Sei Sorelle anticipazioni: Don Ricardo contro di loro (Di giovedì 2 giugno 2022) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questo nuovo appuntamento per la soap opera che è appena iniziata su Rai1. Anche oggi, 2 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Sei Sorelle, ovvero la soap opera iniziata da pochissimi giorni che si ambienta in una Madrid di inizio secolo, intorno al L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 2 giugno 2022) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questo nuovo appuntamento per la soap opera che è appena iniziata su Rai1. Anche oggi, 2 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Sei, ovvero la soap opera iniziata da pochissimi giorni che si ambienta in una Madrid di inizio secolo, intorno al L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

angelslight13 : RT @chilhavistorai3: “Sei nata nel 1968 ad #Acireale, se ti riconosci mettiti in contatto con noi, non vogliamo sconvolgerti la vita”. L’ap… - ParliamoDiNews : Chi è Fernando Andina Attore Rodolfo di Sei Sorelle: Biografia, Età e Instagram | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - GiovannaBonacc3 : Tre sorelle stupende?? Lulú tu sei meravigliosa che spacco poi???? #fairylu - AnnaLizzy68 : RT @chilhavistorai3: “Sei nata nel 1968 ad #Acireale, se ti riconosci mettiti in contatto con noi, non vogliamo sconvolgerti la vita”. L’ap… - MariluP85 : RT @chilhavistorai3: “Sei nata nel 1968 ad #Acireale, se ti riconosci mettiti in contatto con noi, non vogliamo sconvolgerti la vita”. L’ap… -