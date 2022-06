Processo Depp-Heard | il momento della lettura della sentenza | la reazione dell’ex moglie dell’attore presente in aula

(Di giovedì 2 giugno 2022) Amberha diffamato Johnnye per questo dovrà pagare un totale di 15 milioni di dollari, 10 come compensazione dei danni e 5 per i danni veri e propri. Ancheha però diffamato l’exe le dovrà 2 milioni di dollari. Dopo tanta attesa, mediatica e non solo, si è chiuso ilcon la decisione dei 7 giuratiCorte di Fairfax, Virginia. Alla, slittata di circa mezz’ora perché mancava sul documento ufficiale la parte relativa alla quantificazione dei danni, era assente l’attore: occhi bassi e pianto trattenuto a stento per l’attrice che invece ha assistito al verdetto L'articolo proviene da Il Fatto ...

Condannata a pagare 15 milioni e sbeffeggiata dai social: Amber Heard è la grande sconfitta del processo contro l'ex marito Johnny Depp. E mentre lui festeggia sui social citando Seneca, l'attrice si dice disperata. 'La delusione che provo va oltre le parole - scrive - Ho il cuore spezzato. Amber Heard ricorrerà in appello contro la sentenza che l'ha condannata per diffamazione dell'ex marito Johnny Depp. Lo ha dichiarato al New York Times Alafair Hall, un portavoce dell'attrice.