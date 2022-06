Nel processo Depp-Heard la vera vincitrice è Camille Vasquez (Di giovedì 2 giugno 2022) Se i sette giurati alla fine si sono espressi in favore del divo, il merito sicuramente è anche suo. A capo del team legale dell'attore, la 38enne, specializzata in casi di diffamazione e socia dello studio legale Brown Rudnick, si è fatta notare per le sue capacità dialettiche e il piglio deciso Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Se i sette giurati alla fine si sono espressi in favore del divo, il merito sicuramente è anche suo. A capo del team legale dell'attore, la 38enne, specializzata in casi di diffamazione e socia dello studio legale Brown Rudnick, si è fatta notare per le sue capacità dialettiche e il piglio deciso

