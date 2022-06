LIVE Giro dell’Appennino 2022 in DIRETTA: manca l’ultimo GPM, gruppo ridotto in testa alla corsa (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 14.54 Meno di 40 km all’arrivo. 14.52 Ora discesa e poi ci sarà l’ultimo GPM di giornata. Santiago Umba e Nicolas Edet in realtà non sono ancora rientrati pienamente. 14.50 Alessandro Verre passa per primo sul GPM di Pietralavezzara. Dietro di lui Lorenzo Rota e Natnael Tesfatsion. 14.47 Si aggiungono al gruppo di testa anche Santiago Umba (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Nicolas Edet (Team Arkéa Samsic). 14.45 Su questi si sono riportati Ivan Moreno (Equipo Kern Pharma) e Michel Ries (Team Arkéa Samsic). 14.42 Sono dunque in dodici ora in testa alla corsa. Si tratta di Louis Meintjes e Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Alexis Guerin (Team ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 14.54 Meno di 40 km all’arrivo. 14.52 Ora discesa e poi ci saràGPM di giornata. Santiago Umba e Nicolas Edet in realtà non sono ancora rientrati pienamente. 14.50 Alessandro Verre passa per primo sul GPM di Pietralavezzara. Dietro di lui Lorenzo Rota e Natnael Tesfatsion. 14.47 Si aggiungono aldianche Santiago Umba (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Nicolas Edet (Team Arkéa Samsic). 14.45 Su questi si sono riportati Ivan Moreno (Equipo Kern Pharma) e Michel Ries (Team Arkéa Samsic). 14.42 Sono dunque in dodici ora in. Si tratta di Louis Meintjes e Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Alexis Guerin (Team ...

Advertising

verdeocchio : RT @tripposauro: @_a1_s2_d3_ Giro di denaro...????? - hudsonftpayne : RT @team_world: Fra pochi giorni partirà ULTIMO STADI 2022 che porterà l'artista romano in giro per l'Italia. Se non hai ancora deciso come… - vienegiututto : RT @tripposauro: @_a1_s2_d3_ Giro di denaro...????? - zazoomblog : LIVE Giro dell’Appennino 2022 in DIRETTA: gruppo compatto a 55 km dall’arrivo - #dell’Appennino #DIRETTA: #gruppo - AnnaritaNinni : RT @tripposauro: @_a1_s2_d3_ Giro di denaro...????? -