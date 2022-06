Jada Pinkett Smith: «Spero che Will Smith e Chris Rock facciano pace» (Di giovedì 2 giugno 2022) L’attrice, due mesi dopo il clamoroso schiaffo del marito al presentatore durante la notte degli Oscar, rompe il silenzio e dice la sua riguardo all’episodio: «Sono due uomini intelligenti, la mia profonda speranza è che possano parlarne, rimarginare e riconciliarsi» Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) L’attrice, due mesi dopo il clamoroso schiaffo del marito al presentatore durante la notte degli Oscar, rompe il silenzio e dice la sua riguardo all’episodio: «Sono due uomini intelligenti, la mia profonda speranza è che possano parlarne, rimarginare e riconciliarsi»

