Giubileo Elisabetta: il Papa le augura pace e prosperità (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Papa ha inviato alla Regina Elisabetta un messaggio per la festa nazionale e il Giubileo di platino. "In questa gioiosa occasione" il Pontefice porge i suoi "auguri cordiali" e assicura le sue ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilha inviato alla Reginaun messaggio per la festa nazionale e ildi platino. "In questa gioiosa occasione" il Pontefice porge i suoi "auguri cordiali" e assicura le sue ...

Advertising

RaiNews : Gli auguri di Papa Francesco alla Regina Elisabetta per il Giubileo di Platino, la festa per i 70 anni di regno - HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - pelerinagecorse : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il - TeresaChiara98 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il -