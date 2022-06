Giorgia Soleri, l’aborto da giovanissima, la depressione e la vulvodinia: “La ginecologa mi aggredì…” (Di giovedì 2 giugno 2022) Non demorde Giorgia Soleri e dopo aver presentato una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia (di cui soffre) e della neuropatia del pudendo, torna all’attacco con l’aborto. L’influencer e scrittrice, compagna da 5 anni del frontman dei Maneskin, Damiano, si racconta in una lunga intervista in occasione della presentazione del suo libro di poesie “La signorina Nessuno”: “Ho abortito quando ero giovanissima… La 194 ha lacune enormi che dovrebbero essere prese in considerazione. Invece rimane una legge fuori dal periodo storico in cui viviamo”. Al Corriere della Sera la giovane 26enne, attivista e impegnata per tutto ciò che riguarda il femminile, svela di aver vissuto momenti difficili e dolorosi nella sua vita, ma di aver scoperto il potere della condivisione facendo attivismo:”Da lì ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 2 giugno 2022) Non demordee dopo aver presentato una proposta di legge per il riconoscimento della(di cui soffre) e della neuropatia del pudendo, torna all’attacco con. L’influencer e scrittrice, compagna da 5 anni del frontman dei Maneskin, Damiano, si racconta in una lunga intervista in occasione della presentazione del suo libro di poesie “La signorina Nessuno”: “Ho abortito quando ero… La 194 ha lacune enormi che dovrebbero essere prese in considerazione. Invece rimane una legge fuori dal periodo storico in cui viviamo”. Al Corriere della Sera la giovane 26enne, attivista e impegnata per tutto ciò che riguarda il femminile, svela di aver vissuto momenti difficili e dolorosi nella sua vita, ma di aver scoperto il potere della condivisione facendo attivismo:”Da lì ...

