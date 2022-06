Donna aggredita con liquido urticante | “Vorrei capire il perchè”

(Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Lei non si dà pace. “soloil. Forse per il bene che faccio?”. Una domanda ancora senza risposta mentre Proseguono le indagini dei carabinieri per provare a risalire alle autrici dell’aggressione subita a Torre del Greco (Napoli) da unadi 52 anni. Ha denunciato ai militari dell’Arma della stazione Centro della città vesuviana di essere stata raggiunta al viso dalanciato da una delle due occupanti di un’auto la cui conducente si era fermata tra via Vittorio Veneto e via Circumvallazione, richiamando l’attenzione della cinquantaduenne, che per questo motivo si era avvicinata alla vettura. In particolare si stanno scandagliando le telecamere pubbliche e private attive nella zona, posta ...

