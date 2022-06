2 giugno: Mattarella, 'Forze armate risorsa preziosa per pace e libertà' (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Come settantasei anni fa ribadiamo le ragioni che hanno spinto il popolo italiano, dopo le sofferenze di due guerre mondiali e della dittatura, a percorrere il lungo cammino verso uno Stato democratico, i cui valori di libertà, pace, uguaglianza e giustizia, diventarono i principi di supremo riferimento per i cittadini e il Paese. Le Forze armate, protagoniste in questo percorso, in Italia e all'estero, si confermano una risorsa preziosa, come evidenziato anche dalle vicende della gestione della pandemia". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della Festa del 2 giugno. "I riconoscimenti che ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Come settantasei anni fa ribadiamo le ragioni che hanno spinto il popolo italiano, dopo le sofferenze di due guerre mondiali e della dittatura, a percorrere il lungo cammino verso uno Stato democratico, i cui valori di, uguaglianza e giustizia, diventarono i principi di supremo riferimento per i cittadini e il Paese. Le, protagoniste in questo percorso, in Italia e all'estero, si confermano una, come evidenziato anche dalle vicende della gestione della pandemia". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della Festa del 2. "I riconoscimenti che ...

