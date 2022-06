Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi di giugno, chi arriva e chi se ne va? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che a giugno verranno aggiunti al catalogo del suo Xbox Game Pass: scopriamo insieme quali saranno le novità e quali, invece, i titoli che ci saluteranno giugno sarà il mese del nuovo PlayStation Plus, che arriverà in forma migliorata e “corretta” (si spera) intorno al 20 del mese. Questo però non toglie che anche il concorrente Xbox Game Pass si aggiornerà, come sempre, con tanti nuovi titoli e contenuti. Il successo del servizio di Microsoft è indiscusso, e propone, selezionandoli mensilmente, una lunga serie di videogiochi fruibili al prezzo di un abbonamento. Nessuna spesa accessoria, nessun acquisto effettivo: pagate l’abbonamento, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 1 giugno 2022) Microsoft ha annunciato iche averranno aggiunti al catalogo del suo: scopriamo insieme quali saranno le novità e quali, invece, i titoli che ci saluterannosarà il mese del nuovo PlayStation Plus, che arriverà in forma migliorata e “corretta” (si spera) intorno al 20 del mese. Questo però non toglie che anche il concorrentesi aggiornerà, come sempre, con tantititoli e contenuti. Il successo del servizio di Microsoft è indiscusso, e propone, selezionandoli mensilmente, una lunga serie di videofruibili al prezzo di un abbonamento. Nessuna spesa accessoria, nessun acquisto effettivo: pagate l’abbonamento, ...

Advertising

tuttoteKit : Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi di giugno, chi arriva e chi se ne va? #Microsoft #XboxGamePass #tuttotek - GameXperienceIT : Xbox Series X|S hanno venduto in UK più di PS5 in questi primi mesi del 2022 - MarcoCHardware : RT @MondoXbox: Xbox Game Pass Ultimate: torna l'offerta 3 mesi ad 1 Euro per i nuovi abbonati - svarioken : ?? FOR HONOR : MARCHING FIRE EDITION oggi su Game Pass. • - MondoXbox : Xbox Game Pass Ultimate: torna l'offerta 3 mesi ad 1 Euro per i nuovi abbonati -