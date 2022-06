Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022)DEL 1 GIUGNOORE 08:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO e BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLACè MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA STESSA SITUAZIONE TRA TRIONFALE E AURELIA E ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO CON LATERAMO RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO AUTO IN FILA PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE TRAFFICATA ANCHE LA VIA NOMENTANA SULL’INTERO QUADRANTE DI COLLEVERDE VERSO IL RACCORDO INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA NETTUNENSE AL MOMENTO VIABILITA RIPRISTINATA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA PISANA CON CODE NELLE DUE DIREZIONE ALTEZZA VIA MONTE STALLONARA IN CHIUSURA IL TRASPORTO ...