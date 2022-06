Russia, il Cremlino frena sull’incontro tra Putin e Zelensky: «Non lo escludiamo, ma non a queste condizioni» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Cremlino resta cauto sulla proposta di un vertice tre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky proposto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante il suo colloquio telefonico con il presidente russo. Zelensky aveva già approvato la proposta di un incontro a mediazione turca (e in presenza delle Nazioni Unite) lo scorso 30 maggio. Secondo quanto riportato da Interfax, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che Mosca «non ha mai escluso a priori la possibilità di un incontro tra i due leader», ma per farlo occorrono dei «preparativi»: «Se Putin e Zelensky si incontreranno, sarà solo per finalizzare un documento» su cui lavorare per l’intesa. Il riferimento è ai negoziati tra le parti, interrotti settimane fa a causa dell’escalation militare e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilresta cauto sulla proposta di un vertice tre Vladimire Volodymyrproposto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante il suo colloquio telefonico con il presidente russo.aveva già approvato la proposta di un incontro a mediazione turca (e in presenza delle Nazioni Unite) lo scorso 30 maggio. Secondo quanto riportato da Interfax, il portavoce delDmitry Peskov ha dichiarato che Mosca «non ha mai escluso a priori la possibilità di un incontro tra i due leader», ma per farlo occorrono dei «preparativi»: «Sesi incontreranno, sarà solo per finalizzare un documento» su cui lavorare per l’intesa. Il riferimento è ai negoziati tra le parti, interrotti settimane fa a causa dell’escalation militare e ...

