Roma, proposto Isco (Di mercoledì 1 giugno 2022) Isco proposto ai giallorossi durante i dialoghi con Jorge Mendes. Lo spagnolo è in scadenza con il Real Madrid Mkhitaryan si allontana dal giallorosso e si avvicina sempre più al nerazzurro. L’armeno potrebbe presto sposare, salvo colpi di scena, il progetto dell’Inter e trasferirsi a Milano. La Roma non sembra però starsene con le mani L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)ai giallorossi durante i dialoghi con Jorge Mendes. Lo spagnolo è in scadenza con il Real Madrid Mkhitaryan si allontana dal giallorosso e si avvicina sempre più al nerazzurro. L’armeno potrebbe presto sposare, salvo colpi di scena, il progetto dell’Inter e trasferirsi a Milano. Lanon sembra però starsene con le mani L'articolo

Advertising

Glongari : #Roma nei dialoghi con Jorge Mendes è stato proposto anche il profilo di #Isco che ha concluso la sua esperienza al… - infoitsport : Roma, proposto Isco. Lo spagnolo è stato accostato anche al Milan - Giorgio19693 : @giuseppedella10 veramente gli hanno proposto in aggiunta anche me per regolare l'acqua delle docce...questo potreb… - Etrurianews : CIVITAVECCHIA - Riceviamo e pubblichiamo: Con sentenza non definitiva del 31 maggio la Corte di appello di Roma ha… - MarcoVioli5 : @pignafisher Mai parlato di Isco. Lui si è solo proposto. In due anni ha giocato 5 partite. Secondo te la Roma lo p… -