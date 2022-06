Reddito di Cittadinanza, come potrebbe cambiare: le proposte in campo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Di Reddito di Cittadinanza si continua a discutere, e periodicamente tornano proposte per la modifica o per l’abolizione del sussidio. Contro il totale superamento della misura si è schierato il ministro Orlando, che ha difeso il RdC definendolo un bersaglio facile sul quale scagliarsi mentre ci si dovrebbe occupare dei problemi strutturali del Paese. “Il mercato del lavoro e il sistema economico hanno molti problemi: si dovrebbe discutere di salari, di politiche industriali, di cose che chiamano in causa le responsabilità delle classi dirigenti, questo è fastidioso e si cerca un parafulmine, quello ideale è il Reddito di Cittadinanza. Per una ragione semplice: i poveri non hanno giornali, non finanziano campagne elettorali, sono il bersaglio ideale.” Queste le parole del ministro, secondo cui la ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Didisi continua a discutere, e periodicamente tornanoper la modifica o per l’abolizione del sussidio. Contro il totale superamento della misura si è schierato il ministro Orlando, che ha difeso il RdC definendolo un bersaglio facile sul quale scagliarsi mentre ci si dovrebbe occupare dei problemi strutturali del Paese. “Il mercato del lavoro e il sistema economico hanno molti problemi: si dovrebbe discutere di salari, di politiche industriali, di cose che chiamano in causa le responsabilità delle classi dirigenti, questo è fastidioso e si cerca un parafulmine, quello ideale è ildi. Per una ragione semplice: i poveri non hanno giornali, non finanziano campagne elettorali, sono il bersaglio ideale.” Queste le parole del ministro, secondo cui la ...

Advertising

ferrazza : Su @LaStampa c’è questo grafico. L’Italia è l’unico paese dell’area Ocse in cui la media degli stipendi del 2020 è… - AndreaOrlandosp : Molti di quelli che prendono posizione sul #redditodicittadinanza non conoscono la legge e non conoscono i numeri,… - TNannicini : Per il presidente di Confindustria, il competitor degli imprenditori italiani è il reddito di cittadinanza, non sal… - dukana2 : RT @Ste_Mazzu: Prendere esempio dai figli dei confindustriali, disposti a lavorare per poco più del reddito di cittadinanza o persino grati… - evanjie__ : RT @donnadimezzo: se il reddito di cittadinanza è competitivo rispetto a uno salario medio lo capite che il problema non è rdc ma il salari… -